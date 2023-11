Milan-PSG, Pioli: “Ci sono buone possibilità di vincere: ecco cosa fare”

Reduce dai fischi, copiosi, di 'San Siro' per il k.o. interno in campionato contro l'Udinese, contro il PSG il Milan è chiamato a fornire una grande prestazione ed a centrare un successo di vitale importanza per poter sperare di accedere agli ottavi della massima competizione europea.

"Contro l'Udinese abbiamo deluso tutti, per primi noi stessi. Per migliorare - ha raccontato ieri Pioli -, dobbiamo fare il contrario di quanto fatto con l’Udinese, ma un conto è dirlo, un conto è il campo. Il sentimento prevalente in tutti deve essere quello di rivalsa, rivincita. Voglio vedere il Milan che conosco, con le proprie idee, convinzione, fiducia e coraggio".

Recuperati Theo, Loftus-Cheek e Pulisic per l'undici iniziale — Pioli per Milan-PSG ha recuperato Theo Hernández, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. I primi tre giocheranno titolari. "Gara della svolta? Se parliamo della Champions assolutamente sì, ma dobbiamo mantenere il livello di attenzione molto alto in entrambe le fasi", ha sottolineato il tecnico rossonero.

Il quale, poi, ha chiosato parlando della fiducia del club rossonero nei suoi confronti e nel suo lavoro, nonostante il brutto periodo e i risultati che non arrivano: "Credo che in questi momenti non siano le parole a fare la differenza, ma i comportamenti e il club mi sta mettendo nelle condizioni migliori di lavorare". LEGGI ANCHE: Mercato Milan, gennaio scoppiettante: previsti questi colpi >>>

