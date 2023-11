Milan-PSG, scontri tra tifosi ai Navigli: le immagini dall’alto | VIDEO

Nella nottata scontri ai Navigli tra i tifosi del Milan e quelli del PSG. Una guerriglia che ha provocato il ferimento di alcune persone

Scontri nella notte tra lunedì e martedì sui navigli a Milano, tra tifosi del Milan e del PSG, in vista della partita di Champions League in programma stasera a 'San Siro'. Poco dopo la mezzanotte, circa 50 tifosi del Milan hanno raggiunto prima l’Alzaia Naviglio Pavese poi Ripa di Porta Ticinese dove stazionavano I supporters francesi. Le due tifoserie sono entrate in contatto'e ne è nata una guerriglia urbana durante la quale un tifoso francese è stato ferito in modo grave da 2 coltellate ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico. Due gli agenti feriti. Almeno una persona arrestata 73 i tifosi parigini identificati. Guarda il video