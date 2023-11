Milan-PSG, Skriniar: “Inter? Tanti sanno com’è andata” | VIDEO

Milan Skriniar, ex difensore dell'Inter, nella conferenza della vigilia di Milan-PSG ha parlato del suo mancato rinnovo con i nerazzurri

Milan Skriniar, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ieri sera a 'San Siro' in occasione della conferenza stampa della vigilia di Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Tra i tanti temi dibattuti, lo sloveno ha anche parlato - brevemente - del suo mancato rinnovo di contratto con il club nerazzurro e del suo trasferimento al PSG a parametro zero alla luce delle parole del suo ex dirigente Giuseppe Marotta. Ecco il video con le dichiarazioni di Skriniar