Milan-PSG, Dembelé: “Non avvertiamo la pressione. Su Luis Enrique …”

Le parole di Ousmane Dembelé su Milan-PSG

"No, non c’è pressione, ma il mister ci ha detto che è come un ottavo di finale. Dobbiamo confermare il risultato dell’andata a Milano, perché in tal modo saremmo in un’ottima posizione per qualificarci. Maggiore aspettativa al PSG in vista delle partite di Champions League? Francamente, da quando sono arrivato, non ne parliamo molto, se non prima delle partite. Non siamo ossessionati dalla Champions League. Non è l’unica cosa e non è l’obiettivo principale della squadra. Prima che arrivassi qui, pensavo che si parlasse solo di Champions League, ma nel club non ci concentriamo solo su questo". LEGGI ANCHE: Primavera - Le pagelle di Milan-PSG secondo la nostra redazione >>>