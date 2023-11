Milan-PSG, Maignan: “Rinnovo? Sto bene e mi piace qui, ma …” | VIDEO

Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG di Champions League. Anche del tema rinnovo

Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato con il tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Tra i tanti temi discussi con i giornalisti, Maignan ha anche risposto sinceramente a una domanda sul rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Nel video le sue dichiarazioni sul tema