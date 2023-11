Milan-PSG, Donnarumma torna da avversario: tifosi pronti a contestarlo

Gianluigi Donnarumma, ex Milan e oggi al PSG, tornerà a 'San Siro' per la prima volta da avversario. Per lui si preannuncia una serata calda

Stasera, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 e per Gianluigi Donnarumma sarà una gara speciale. Sarà la sua quarta partita nello stadio di Milano dopo il suo addio al Milan - a parametro zero - per il PSG nell'estate 2021. Ma sarà la sua prima volta da avversario del Milan.

Milan-PSG, Donnarumma torna a 'San Siro' da avversario — Tutto lo stadio di 'San Siro', per Milan-PSG, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ribollirà di acredine verso il classe 1999. Donnarumma ritrova quello che, per sei stagioni, è stato il suo pubblico. Verrà pesantemente contestato, tra coreografie, fischi e magliette dedicate.