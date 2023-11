Milan-PSG tra le parole di Maignan e il ritorno di Donnarumma | VIDEO

Stasera Milan-PSG in Champions League. Vigilia tra le parole forti di Mike Maignan e l'accoglienza preparata per l'ex Gianluigi Donnarumma

Stasera, alle ore 21:00, si disputerà Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Una gara che il Diavolo dovrà vincere per coltivare il desiderio di accedere agli ottavi di finale del torneo. La vigilia, come si vede qui nel video di Francesco Pietrella per 'La Gazzetta dello Sport', è trascorsa tra le parole forti del portiere rossonero Mike Maignan e la 'calda accoglienza' preparata dai tifosi della Curva Sud Milano per il ritorno a 'San Siro' dell'ex Gianluigi Donnarumma