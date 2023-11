PSG, Skriniar punge: “È sempre bello quando il Milan perde” | VIDEO

Milan Skriniar, ex difensore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG. Non ha dimenticato il suo passato

Milan Skriniar, difensore che, nell'ultima estate di calciomercato, ha lasciato l'Inter a parametro zero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Lo slovacco, classe 1995, non ha evidentemente dimenticato il suo fresco passato con i nerazzurri: ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni in conferenza