Grande atmosfera stasera a 'San Siro' per Milan-PSG, quarta giornata della Champions League 2023-2024. Niente 'Pioli is on fire'

Una partita fondamentale per il Milan. I rossoneri stanno giocando contro il PSG, gara valida per la quarta giornata della Champions League. I rossoneri devono fare risultato per restare appesi alla qualificazione agli ottavi di finale. Come riportato dal nostro inviato a San Siro, nel pre gara, non c'è stato il solito coro 'PioliIsOnFire'.