Milan-PSG, tifosi parigini in Piazza Duomo con i fumogeni | Video

Nella serata odierna Milan e PSG si sfideranno nella gara valevole per la 4^ giornata di Champions League. Intanto, fuori dal campo, è scontro tra i tifosi, come dimostrano i tafferugli avvenuti nella notte. I tifosi parigini, questo pomeriggio, si sono poi radunati in Piazza Duomo cantando cori e utilizzando fumogeni. Ecco il video di 'Gazzetta TV'