Milan-PSG, Pioli: “Ibrahimovic? So solo che tifa per noi. Su Musah in regia…”

Su Musah regista: "Non è un esperimento. Ho cercato di mettere un centrocampo che stia bene insieme e che possa uscire bene dal pressing".

Sul 10% in più che ha chiesto: "Loro sanno che per fare un risultato eccezionale bisogna fare uno sforzo straordinario. Vedremo come andrà".

Su Ibrahimovic: "Io ero impegnato a preparare la partita e non so nulla di nuovo. Lo sento e so che tifa per noi".

Su Mbappé: "Dobbiamo concedergli meno spazio possibile. Dobbiamo aiutare Calabria e raddoppiarlo".

