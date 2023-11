La Scala del Calcio è pronta ad ospitare una delle sfide più affascinanti di questa prima parte di stagione. Il Milan affronta i campioni di Francia del PSG, ma le stelle non saranno solamente in campo. Sembrerebbe infatti che David Beckham, illustre ex centrocampista inglese e oggi proprietario dell'Inter Miami in MLS, sia pronto ad assistere in prima persona alla partita presentandosi sulle tribune di San Siro.