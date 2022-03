Milan-Empoli 1-0: fine primo tempo | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Empoli, gara della 29^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma a 'San Siro' alle ore 20:45. Qui la diretta testuale

Prima grandissima occasione rossonera con Florenzi! Bellissimo scambio con Kessie, entra in area dalla sinistra e calcia a giro, ma si distende Vicario che dice no.

Piccoli problemi fisici per Tonali, che però riprende posto in campo.

Impressionante progressione palla al piede di Rafael Leao sulla sinistra che arriva sul fondo e mette in mezzo rasoterra per Giroud che prova a calciare, ma viene contrastato.

Un ottimo Milan nella prima frazione di gioco. I rossoneri aspettano il momento giusto per colpire e la sbloccano con un gran tiro di Kalulu all'angolino. Per il resto squadra padrona del gioco e del campo, in grado di gestire bene la partita.

Una partita per dimostrare di essere diventati davvero grandi, per iniziare al meglio la striscia di queste ultime dieci partite. Ora il Milan si gioca davvero tutto e deve dare il massimo per ottenerlo. Non sarà semplice, ma questa squadra deve solo dimostrare di essere concentrata e determinata, così come ha detto l'allenatore rossonero ieri in conferenza stampa.