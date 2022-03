Milan, Maccarone: “Empoli spensierato, non è partita che deve vincere”

L'ex attaccante Massimo Maccarone ha parlato dell'atteggiamento dell'Empoli in vista della gara di Serie A contro il Milan

L'ex attaccante Massimo Maccarone ha parlato dell'atteggiamento dell'Empoli in vista della gara di Serie A contro il Milan. I toscani scenderanno a San Siro spensierati per un semplice motivo: non sono queste le partite che devono vincere. Questo il pensiero nel suo intervento su 'Sky Sport': "I valori tra Milan ed Empoli sono completamente diversi. L'Empoli andrà a San Siro spensierato, non sono queste le partite che deve vincere, ma sono altre. Tutto quello che viene è un guadagno per i toscani".