MERCATO MILAN TOP NEWS – Pioli in conferenza, novità sui riscatti

Un'altra giornata in casa Milan è trascorsa e i rossoneri si avvicinano sempre più alla partita di domani sera, sfida che servirà per testare il livello di maturità della squadra. Intanto ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. Così come ha fatto anche Aurelio Andreazzoli, allenatore dei toscani. Novità anche sul fronte mercato. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.