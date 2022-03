Milan, diventa grande con le piccole: ben 12 i punti lasciati per strada

Il Milan, dopo la grande vittoria di Napoli, torna a San Siro contro l'Empoli: l'obiettivo è quello di fare tanti punti anche per le piccole

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma su Milan-Empoli , in programma questa sera. La partita di San Siro è molto importante per i rossoneri. Dopo la vittoria di Napoli, infatti, i rossoneri devono trovare la continuità per provare a vincere lo scudetto, considerando che i nerazzurri hanno sempre una partita in meno. Quando verrà recuperata? Chi lo sa.

L'obiettivo è quello di fare più punti possibili con le piccole. Il Milan fino a questo momento ha lasciato ben 12 punti per strada: basta pensare, per non andare troppo in là, ai due pareggi contro Salernitana e Udinese. Da questo punto di vista bisogna migliorare, anche perchè è l'unico modo per vincere lo scudetto. A fine campionato ci saranno le gare contro Fiorentina e Atalanta, ma prima il Milan dovrà fare il bottino pieno con Empoli, Cagliari e Bologna. Per farlo serve anche il supporto di San Siro: stasera sono previsti oltre 50 mila spettatori.Intanto è sfida alla Juventus per un talento brasiliano. Ecco di chi si tratta.