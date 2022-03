Il Milan è sempre molto attivo sul calciomercato. Come noto, la società rossonera è sempre molto attenta ai conti e dunque l'obiettivo è quello di rafforzare la rosa rispettando il Fair Play Finanziario. Questo è possibile ovviamente anticipando la concorrenza e puntando su giocatori meno conosciuti. A tal proposito, si prospetta un duello con la Juventus per un centrocampista che gioca in Brasile. Vai nelle prossime schede per scoprire chi è.