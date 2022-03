Giroud-Ibrahimovic, è pronta la staffetta scudetto per il Milan

Il Corriere dello Sport si sofferma su Zlatan Ibrahimovic e su Olivier Giroud, attaccanti del Milan: il loro apporto sarà fondamentale

Zlatan e Olivier hanno sessantacinque anni in due, ma entrambi hanno lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di inizio carriera. A dirlo anche Stefano Pioli in conferenza stampa: "Di Olivier mi piace tutto, come gioca, come lavora con e senza palla per la squadra, è un professionista fantastico, determinato e sereno, è un piacere lavorare con lui". Elogi anche per Ibra: "Zlatan dà tutto e dà tanto alla squadra, in ogni cosa che fa, per carisma e personalità. Lui sa quando riempire l'area, quando abbassarsi, la sua presenza è importante, sta meglio e ci darà supporto".