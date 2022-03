Calciomercato Milan – Bajrami a San Siro: occhi puntati su di lui

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Bajrami questa sera a San Siro sarà un osservato speciale. A Maldini piace il trequartista

L'Empoli , come ogni anno, vende un suo pezzo pregiato e la sensazione è che sarà proprio Bajrami a lasciare la Toscana la prossima estate, con Maldini e Massara spettatori interessati. Il trequartista, che può essere impiegato anche come seconda punta, ha tutti i parametri per essere un colpo alla Elliott : giovane di qualità, prezzo accessibile e grandi margini di miglioramento.

L'affare può andare in porto, anche perchè i rapporti tra Milan e Empoli sono buoni, così dimostrano gli acquisti in passato di Rade Krunic e Ismael Bennacer. Il Diavolo, però, deve prima decidere se riscattare o meno Junior Messias dal Crotone: In estate il club rossonero ha pagato ai calabresi 2,6 milioni per il prestito e per riscattarlo dovrebbe versare altri 5,6 milioni. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: Bajrami cercherà di mettersi in gran mostra questa sera alla scala del calcio. Intanto è sfida alla Juventus per un talento brasiliano. Ecco di chi si tratta.