Milan, Giroud segna solo gol pesanti: dalle sue 8 reti ben 9 punti

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, esalta Oliver Giroud. Il francese, dopo essere stato protagonista sia contro l'Inter e sia contro il Napoli, non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'ex Chelsea, a prescindere dai gol, è diventato un giocatore davvero importante per Pioli, che proprio ieri l'ha elogiato in conferenza stampa, spiegando le sue doti.

Giroud ha comunque una "caratteristica" fondamentale. Segna gol pesanti. Se il Milan sta lottando per lo scudetto è anche e soprattutto per merito suo, grazie appunto ai gol realizzati contro Inter e Napoli. Senza la doppietta del derby probabilmente i nerazzurri a quest'ora avrebbero già ipotecato lo scudetto, mentre adesso è sfida è a tre tra Milan, Inter e Napoli (o a quattro se si inserisce anche la Juventus). In generale le sue 8 reti in Serie A hanno fruttato ben 9 punti. Nessuno attaccante ha fatto meglio di lui.

Giroud, al di là di come andrà a finire, è stato un vero affare per il Milan. Anche oggi il francese sarà titolare a San Siro contro l'Empoli, con Zlatan Ibrahimovic che andrà in panchina. Lo svedese ha bisogno di acquisire la migliore condizione possibile per questo finale di stagione. Niente paura: ci pensa Olivier. Intanto è sfida alla Juventus per un talento brasiliano. Ecco di chi si tratta.

