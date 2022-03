Milan-Empoli, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la preview della partita di questa sera a 'San Siro' contro l'Empoli

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com)

Una partita da non sbagliare, nell'approccio e nel risultato. A San Siro c'è Milan-Empoli, match serale del sabato di campionato. Si gioca alle 20.45 di fronte a uno stadio che - nei limiti della capienza concessa - sarà brulicante di tifo. L'Empoli è un'avversaria scomoda, perché in grado di giocare a viso aperto e con qualità e soprattutto perché è ancora alla ricerca del primo successo nel 2022. Dal canto suo il Milan sa di dover dare continuità all'ottimo risultato di Napoli per mantenersi in testa alla classifica di campionato.

QUI MILANELLO

I rossoneri saranno privi di Theo Hernández nella sfida di stasera: il difensore francese, ammonito contro il Napoli, deve scontare una giornata di squalifica. La scelta sul suo sostituto a sinistra ricadrà su uno tra Florenzi e Ballo-Tourè. Possibile il recupero, almeno per la panchina, di capitan Romagnoli, che dopo essere uscito anzitempo nel Derby di Coppa, ha saltato la trasferta del Maradona. Non saranno a disposizione Bakayoko, fuori causa per un problema muscolare, e il lungo degente Simon Kjær. Due giocatori in diffida: Romagnoli e Díaz.

"L'Empoli è una squadra molto dinamica, tecnica - ha dichiarato Pioli in conferenza stampa - dobbiamo lavorare con attenzione e lucidità. Sanno giocare in diversi modi, sono imprevedibili, amano gli inserimenti dei centrocampisti, sono partiti con l'obiettivo di salvarsi e sono molto vicini all'obiettivo, Andreazzoli merita i complimenti per il lavoro fatto. La squadra sa quali difficoltà incontrerà e sono convinto che arriveremo bene a questa sfida".

QUI EMPOLI

Toscani praticamente al completo a San Siro, eccezion fatta per Marchizza e Haas, entrambi ai box per due gravi infortuni. La formazione di Andreazzoli, si trova in una zona tranquilla di classifica, a +10 sul Venezia terzultimo, ma non ha ancora vinto nel 2022. L'ultimo successo risale infatti al 15 dicembre in Coppa Italia (3-4 al Verona), in Serie A l'acuto più recente è del 12 dicembre contro il Napoli, 0-1 con rete di Cutrone. Questa sarà una motivazione ulteriore per cercare una grande prestazione a San Siro, dove hanno ben figurato nel gennaio scorso in Coppa Italia, trascinando l'Inter ai supplementari.

"La capolista si affronta facendo il massimo possibile, sia come squadra che come individualità - così Andreazzoli alla vigilia -. Devi augurarti di avere buona sorte e che allo stesso tempo loro non siano nella loro giornata migliore. Il divario è alto, ma noi dobbiamo esaltare ciò che abbiamo sotto controllo".

PRE-PARTITA

I rossoneri mancano l'appuntamento con la vittoria a San Siro da quasi un mese. L'ultima fu con la Sampdoria, era il 13 febbraio, e nel mezzo ci sono stati due pareggi contro Udinese e Inter (Coppa Italia). Una partita da non sottovalutare, specialmente alla luce del fatto che il Milan ha vinto solo due delle ultime sei partite giocate con squadre che iniziavano la giornata nella seconda metà della classifica (3N, 1P) e ha pareggiato le ultime due in ordine di tempo, contro Salernitana e Udinese. Per continuare a veleggiare nelle zone altissime della classifica, la formazione di Mister Pioli ha bisogno di questi punti.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Empoli verrà trasmessa in Italia da DAZN e da Sky Sport a partire dalle ore 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e Garrincha. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Sarà affidata a Daniele Chiffi la direzione di gara del posticipo di San Siro. Il 37enne fischietto di Padova ha alle spalle 67 arbitraggi in Serie A e questa sera incrocerà i rossoneri per la quarta volta in stagione. I tre precedenti, tutte vittorie, sono Milan-Lazio 2-0, Milan-Roma 3-1 e Milan-Sampdoria 1-0, non più tardi di un mese fa. Sono complessivamente 6 i precedenti del Milan con Chiffi: 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Quattro anticipi nel sabato di Serie A: la 29ª giornata si apre oggi con Salernitana-Sassuolo (15.00), Spezia-Cagliari (15.00), Sampdoria-Juventus (18.00) e Milan-Empoli (20.45). Cinque partite invece domani, a partire dalle 12.30 con Fiorentina-Bologna, per proseguire alle 15.00 con Hellas Verona-Napoli. Due match in contemporanea alle 18.00, Atalanta-Genoa e Udinese-Roma. Si chiude alle 20.45 con Torino-Inter. Lunedì l'ultima partita del turno, Lazio-Venezia (20.45).

Questa la classifica attuale: Milan 60, Inter 58*, Napoli 57, Juventus 53, Atalanta 47*, Roma 47, Lazio 46, Fiorentina 43*, Hellas Verona 41, Sassuolo 39, Torino 34*, Bologna 33*, Empoli 32, Udinese** 29, Sampdoria 26, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 18, Salernitana** 15. (* una partita in meno, ** due partite in meno). Esclusiva PM, Birindelli: "Milan-Empoli bella partita. Vedrei bene Berardi in rossonero".

