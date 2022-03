Theo Hernandez: “Ho il DNA di un attaccante in un corpo di difensore”

Theo Hernandez, terzino del Milan, nell'intervista rilasciata all'Equipe ha parlato del suo modo di giocare. Ecco cosa ha detto il francese

Theo Hernandez, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista all'Equipe. Theo Hernandez ha parlato del suo modo da giocare: "Non appena è arrivato ha insistito perché giocassi come so fare. Mi ha liberato. Ha capito la mia natura, la mia forza, non mi ha limitato. Ho il DNA di un attaccante in un corpo di difensore. Al Milan sono migliorato sotto porta, qualcosa è scattato con Pioli. Anche in Nazionale Deschamps mi dice di spingere, ma mi dice anche di non dimenticare di difendere. "Più che un "difensore", io sono per una parte "attaccante". Sono un terzino moderno che ama partecipare al gioco, seguire l’azione e segnare. Questo comporta dei rischi, ma lo sappiamo. Ho il fisico per fare questo lavoro, anche se a volte è difficile: avanti e indietro, avanti e indietro... In una partita faccio circa 10 chilometri". Intanto è sfida alla Juventus per un talento brasiliano. Ecco di chi si tratta.