Milan-Empoli, Andreazzoli: “Affrontiamo una squadra che sta facendo benissimo”

Aurelio Andreazzoli, tecnico azzurro, ha parlato a 'Sky' prima di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022

Se l'Empoli giocherà in maniera arrembante : "Sicuramente vedremo l'Empoli che tenterà di giocare così come piace a lui. Bisognerà vedere se ci riesce, questo è un problema perché chiaramente i propositi sono sempre positivi, poi bisogna far ei conti con la realtà .La realtà dice che affronteremo una squadra che sta facendo benissimo".