Milan-Empoli, affaticamento per Kessié: pronto Diaz a sostituire l’ivoriano

Non arrivano grandi notizie a poche ore dal fischio d'inizio di Milan-Empoli. Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport' ed inviato sul Milan, Franck Kessié ieri avrebbe accusato un affaticamento muscolare. Il centrocampista ivoriano sarebbe dovuto partire dal primo minuto, questa sera, nella posizione di trequartista. In dubbio, dunque, la sua titolarità per il match contro la squadra di Aurelio Andreazzoli. Se non dovesse farcela, al suo posto giocherà Brahim Diaz. Esclusiva PM, Birindelli: "Milan-Empoli bella partita. Vedrei bene Berardi in rossonero".