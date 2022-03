Milan-Empoli, Gabbia: “Portare il risultato a casa in tutti i modi”

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni. "Siamo molto concentrati dopo la partita di Napoli, abbiamo avuto belle sensazioni ed emozioni in settimana. Ma è ormai è passata. Siamo concentrati sulla partita di stasera, dobbiamo portare il risultato a casa in tutti i modi. Ci dà tanta carica avere i nostri tifosi al fianco a 'San Siro', ma è da inizio anno che ci supportano in casa ed in trasferta. Sono sempre di grande sostegno per noi. Cercheremo come sempre di onorare questa maglia. Io e Pierre Kalulu ci facciamo trovare sempre pronti? Siamo tutti ottimi difensori, ci alleniamo con la giusta motivazione, con la giusta concentrazione. In allenamento cerchiamo di migliorare i nostri difetti: questo è l'aiuto in più che possiamo dare alla squadra, rimanendo concentrati per dare una mano ogni weekend".