Milan-Empoli, S. Romagnoli: “Giroud fortissimo, ma non dimentichiamo gli altri”

Simone Romagnoli, giocatore azzurro, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Hai studiato Giroud? Noi studiamo gli avversari in ogni partita. Si tratta di un attaccante fortissimo senza dimenticare gli altri. Sarà una partita difficile, cercheremo di limitarli e metterli in difficoltà".