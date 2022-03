Milan, Theo Hernandez svela un retroscena. Mercato, è sfida alla Juventus

Diverse le notizie sul Milan in questa mattina del 12 marzo 2022. In primo c'è ovviamente la partita contro l'Empoli, in programma questa sera a San Siro. Stefano Pioli ha due dubbi di formazione per la sfida contro i toscani. All'Equipe intanto ha parlato Theo Hernandez, che questa sera non ci sarà per squalifica. Infine spazio al calciomercato con la sfida tra il Diavolo e la Juventus per un centrocampista brasiliano.