Milan-Empoli, Giroud cercherà di segnare in due presenze consecutive

Olivier Giroud, attaccante rossonero, cercherà questa sera di segnare nella seconda partita consecutiva in Serie A durante Milan-Empoli

L'uomo dai gol pesanti, è stato nominato così Olivier Giroud. L'attaccante francese, in questo campionato, ha risolto partite molto delicate come quelle contro l'Inter e l'ultima contro il Napoli. Secondo quanto riporta il Milan attraverso il proprio sito ufficiale, Contro l'Empoli Olivier Giroud cercherà di andare a segno in due presenze consecutive in Serie A per la prima volta in stagione. L'attaccante francese - attualmente a 8 gol in campionato - potrebbe diventare il terzo giocatore del suo paese in grado di raggiungere la doppia cifra di marcature con il Milan in un singolo torneo di Serie A, dopo Jean-Pierre Papin (13 reti nel 1992/93) e Jérémy Ménez (16 nel 2014/15).