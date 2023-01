Lecce-Milan 2-2: pareggio inutile | LIVE NEWS

+++ LECCE-MILAN, IL LIVE DELLA PARTITA +++

LECCE 2-2 MILAN

19:54 - 14 gen Nel primo tempo un Milan imbarazzante, che conclude sotto di due reti meritatamente: il Lecce domina e poteva farne anche di più. Nella ripresa scende in campo un Milan completamente diverso. Controlla e riesce a recuperare. 90' 19:49 - 14 gen Segnalati 5 minuti di recupero. 86' 19:45 - 14 gen Dentro Vranckx e Kjaer per Pobega e Calabria. 83' 19:41 - 14 gen Lecce di nuovo pericoloso con un traversone dal fondo dalla sinistra su cui il Milan si salva in qualche modo. 72' 19:36 - 14 gen Per il Lecce: Voelkerling e Banda per Colombo e Di Francesco. 70' 19:29 - 14 gen GOOOL DI CALABRIA!!! - Traversone dalla sinistra, sponda di Giroud e Calabria di testa insacca! 69' 19:27 - 14 gen Dentro Origi per Brahim Diaz. 67' 19:25 - 14 gen Ammonito Calabria. 64' 19:22 - 14 gen Ammonito Maleh. 62' 19:21 - 14 gen Per il Lecce: dentro Maleh e Gallo per Pezzella e Gonzalez. 58' 19:17 - 14 gen GOOOL DI RAFAEL LEAO!!! - Tiro respinto dal portiere e palla che arriva a Rafael Leao che da posizione defilata insacca. 50' 19:08 - 14 gen Traversone di Brahim Diaz che diventa un tiro e quasi entra in porta, ma finisce alto. 49' 19:07 - 14 gen Tiro di Rafael Leao deviato da Baschirotto che quasi insacca nella propria porta. 46' 19:04 - 14 gen Dentro Dest e Messias per Theo Hernandez e Saelemaekers. 19:03 - 14 gen Inizia il secondo tempo. PRIMO TEMPO 18:48 - 14 gen Un primo tempo imbarazzante per il Milan, che prende due gol e poteva prenderne anche di più. Per 25 minuti giocano solo i giallorosso, poi il Milan riesce finalmente a prendere il controllo, ma poche occasioni. Squadra in bambola. 18:47 - 14 gen Finisce così il primo tempo. 45' 18:45 - 14 gen Segnalati 2 minuti di recupero. 43' 18:43 - 14 gen Colpo di testa di Giroud da centro area respinto da Falcone in tuffo. 39' 18:38 - 14 gen Pobega cerca il tiro da dentro l'area e sfiora la traversa. 26' 18:26 - 14 gen Gendrey di testa sfiora il gol su traversone dalla sinistra. 23' 18:23 - 14 gen Gol del Lecce. Baschirotto di testa insacca su sviluppo di calcio d'angolo. Lasciato liberissimo. 22' 18:21 - 14 gen Tiro di Colombo respinto da Kalulu, assedio giallorosso. 19' 18:19 - 14 gen Tiro di Strefezza debole e centrale, ma solo Lecce in campo. 14' 18:14 - 14 gen Di Francesco di nuovo vicino al gol, ancora con un diagonale dalla sinistra fuori di poco. 5' 18:06 - 14 gen Lecce di nuovo pericoloso con Di Francesco che in diagonale da dentro l'area sfiora il palo. 3' 18:05 - 14 gen Gol del Lecce. Subito padroni di casa avanti. Passaggio sbagliato da Kalulu, palla servita al centro per Blin che viene anticipato da Theo Hernandez, il quale però spinge la palla nella propria porta. 18:00 - 14 gen Fischio d'inizio: comincia Lecce-Milan!

+++ LECCE-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI +++

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, J. González; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Lemmens, Pezzella, Tuia, Askildsen, Bistrović, Helgason, Maleh, Banda, Ceesay, Listkowski, Oudin, P. Rodríguez, Voelkerling Persson. Allenatore: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, D. Vásquez, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Adli, De Ketelaere, Messias, Lazetić, Origi. Allenatore: Pioli.

+++ LECCE-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Via del Mare' dove oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023.

