Lecce-Milan, la preview della partita di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Tutto quello che c'è da sapere su Lecce-Milan, partita in programma oggi pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Via del Mare'.

(fonte: acmilan.com) "Abbiamo la fortuna di giocare tra tre giorni, dobbiamo mettere un punto e andare avanti". Sandro Tonali non sarà in campo, per squalifica, in Lecce-Milan, ma le sue parole successive alla sconfitta in Coppa Italia contro il Torino inquadrano bene l'importanza della sfida del Via Del Mare. Un campo ostico, un'avversaria in un ottimo momento di forma, ma in casa rossonera è grande la motivazione di ritrovare la vittoria e rilanciarsi, a livello di morale, anche alla vigilia della Supercoppa Italiana l'Inter. Ci avviciniamo al calcio d'inizio in terra pugliese, previsto per le 18.00, con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO — Buone notizie in casa rossonera, dove tanta è la voglia di riscatto dopo le ultime uscite: tornano a disposizione, come confermato da Mister Pioli in conferenza stampa, Simon Kjær e Divock Origi. Alternative in più per le rotazioni rossonere. Per sostituire lo squalificato Tonali si profila un ballottaggio tra Pobega e Vranckx al fianco di Bennacer, fresco di rinnovo di contratto. Un'altra novità, rispetto alle ultime uscite, potrebbe essere l'alternanza tra Messias, rientrato in Coppa contro i granata, e Saelemaekers nei tre che agiranno alle spalle di Olivier Giroud.

"Ho visto volontà e determinazione negli occhi dei giocatori, nelle ultime partite non abbiamo raggiunto dei risultati che stavamo controllando", ha detto Mister Pioli alla vigilia. "Ho visto voglia di fare qualcosa di più e di imparare dai nostri errori. A Lecce sarà una partita molto difficile perché loro attraversano un momento in cui hanno molta fiducia, stanno bene in campo, mentalmente e fisicamente".

QUI LECCE — Un rientro importante anche per i salentini: Mister Baroni riavrà a disposizione il capitano giallorosso Hjulmand, che scontato un turno di squalifica riprenderà il suo posto nella mediana leccese, affiancato da Blin e González. Per il resto, nessuno squalificato in una squadra che viene da cinque partite senza sconfitte (11 punti raccolti, comprese le vittorie in casa su Atalanta e Lazio) e che dovrebbe affidarsi al suo consueto 4-3-3, con l'esperienza di Umtiti al centro della difesa e il tridente offensivo capitanato da Lorenzo Colombo, supportato da Strefezza e da uno tra Di Francesco e Banda.

"Giochiamo contro i Campioni d'Italia, squadra allenata da un bravissimo Stefano Pioli che ha portato un calcio moderno, dinamico, bello", le parole nel pre-partita di Marco Baroni. "Sappiamo quanto sia difficile, servirà una prova di dedizione. Per fare la nostra parte dovremo finire la gara sfiniti: solo così si può provare a mettere in difficoltà una squadra come il Milan".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV — Lecce-Milan verrà trasmessa in Italia da DAZN alle 18.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 16.45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 17.55 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere la copertura su Twitter, Instagram, Facebook, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A — Sarà l'esperto Daniele Orsato a dirigere la sfida del Via del Mare. Il 47enne di Schio è prossimo alla presenza numero 264 in Serie A e incrocerà il cammino dei rossoneri per la 33ª volta in massima serie: il bilancio attuale è di 13 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. Le ultime tre partite del Milan arbitrate da Orsato - tutte nel 2022 - hanno avuto esito positivo: vittorie contro Napoli, Atalanta e Juventus. Sette invece i precedenti con i padroni di casa: tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. A completare la squadra arbitrale gli assistenti Pagliardini e Rossi, Massimi il quarto uomo designato. Mazzoleni al VAR, assistito da Longo.

La 18ª giornatadi Serie A vivrà a cavallo di quattro giorni: ieri, venerdì 13 gennaio, si è giocata Napoli-Juventus (5-1). Tre partite in programma per sabato 14 gennaio: Cremonese-Monza alle 15.00, Lecce-Milan alle 18.00 e Inter-Verona alle 20.45. Cinque partite nel menù della domenica: si parte con Sassuolo-Lazio alle 12.30, Torino-Spezia e Udinese-Bologna alle 15.00, Atalanta-Salernitana alle 18.00 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Sarà Empoli-Sampdoria, lunedì alle 20.45, a chiudere il programma del turno.

Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli* 47; Milan, Juventus* 37; Inter 34; Lazio, Atalanta, Roma 31; Udinese 25; Torino, Fiorentina 23; Lecce, Bologna, Empoli 19; Salernitana, Monza 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Sampdoria, Hellas Verona 9; Cremonese 7. (* una partita in più)