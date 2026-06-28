Il calciomercato è un vero e proprio gioco di incastri e strategia. Quando un top club avvia un nuovo ciclo, le prime settimane di trattativa servono prima a tracciare una vera e propria rotta da seguire, per Farc capire a tutti a quale identità vorrà darsi sul campo. Con l'arrivo di Amorim, il Milan ha ufficialmente girato pagina, inaugurando una filosofia che mette al centro di tutto i dinamismo.

L'allenatore portoghese, infatti, è un cultore del calcio moderno, fatto di transizioni rapide e centrocampisti totali: non solo semplici mediani, ma veri e propri giocatori capaci di strappare il pallone agli avversari e inserirsi nell'area avversaria. Per fare questo, però, servono le giuste pedine. Ed è in questo contento che le strade di Milan e Premier League sembrano incontrarsi.

Calciomercato Milan, il nome dalla Premier League

Direttamente da Londra, infatti, arrivano dei segnali chiarissimi. un talento avrebbe rotto con il proprio club ed è pronto a fare le valigie per cercare lo spazio che merita. Sul taccuino della dirigenza sarebbe, infatti, finito il nome di

Il gioiello svedese del Tottenham, classe 2006, ha chiesto la cessione. Il giovane vuole una nuova sfida, ma soprattutto è alla ricerca di un progetto tecnico che gli garantisca il giusto minutaggio. Il profilo del classe 2006 è stato ampiamente discusso in casa Milan, e la dirigenza rossonera sarebbe molto contenta di un suo eventuale approdo.

Tuttavia, per strappare il talento scandinavo al Tottenham, non sarà di certo facile. Il club inglese, infatti, spara davvero alto: per il cartellino è stata fissata in precedenza una valutazione di ben 45 milioni di sterline, all'incirca poco più di 50 milioni di euro. Una cifra monstre che impone delle riflessioni profonde.