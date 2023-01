Lecce-Milan, Vranckx avanti nel ballottaggio con Pobega a centrocampo

Aster Vranckx potrebbe giocare titolare in mediana, oggi, in Lecce-Milan, al posto dello squalificato Sandro Tonali. Le ultime news

Daniele Triolo

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Lecce-Milan allo stadio 'Via del Mare' e per Aster Vranckx è ufficialmente scattata l'operazione riscatto. Il centrocampista belga, classe 2002, è infatti favorito nel ballottaggio con Tommaso Pobega per sostituire lo squalificato Sandro Tonali, in mediana, al fianco dell'intoccabile Ismaël Bennacer.

Lecce-Milan, dovrebbe giocare Vranckx al posto di Tonali — Vranckx, in Lecce-Milan, sarà chiamato a cancellare l'errore commesso nel finale della partita contro la Roma, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Da un suo fallo inutile su Paulo Dybala, infatti, come si ricorderà, era nato il calcio di punizione battuto da Lorenzo Pellegrini dal quale era scaturito il gol al 93' di Tammy Abraham per il 2-2 giallorosso.

Stefano Pioli, parlando di Vranckx alla vigilia di Lecce-Milan, ha spiegato come il ragazzo abbia "ottime qualità" e come si stia "inserendo bene", tanto nell'ambiente rossonero quanto nelle sue dinamiche di gioco. L'ex Malines e Wolfsburg, dunque, si candida per giocare la sua seconda gara consecutiva da titolare dopo quella in Coppa Italia a 'San Siro' contro il Torino.

Più minuti, più fiducia per il giovane belga? — Di fatto, per Vranckx è la settimana più densa da quando ha messo piede a Milano. Contro la Roma ha pagato un deficit di concentrazione. Pioli pensa, secondo il quotidiano romano, che concedendogli più minutaggio, a volte al fianco di Tonali, altre volte vicino a Bennacer, possa aumentare la fiducia del ragazzo nei propri mezzi.

In fin dei conti, l'anno passato giocava titolare in Champions League con il Wolfsburg e quest'anno, in rossonero, è ancora un oggetto misterioso o quasi. Per meritarsi il riscatto (è in prestito oneroso con diritto fissato a 12 milioni di euro la prossima estate) è ora di fare qualcosa di più. Mercato Milan, il Diavolo irrompe su un forte centrocampista >>>