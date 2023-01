Calciomercato Milan – Il Diavolo irrompe su un forte centrocampista

Siamo quasi al giro di boa del calciomercato invernale 2023. Mancano due settimane alla fine della sessione di gennaio e il Milan, finora, ha portato in rossonero soltanto il portiere Devis Vásquez, pagando 470mila euro totali il suo cartellino. Molto probabilmente, come rivelato dal direttore tecnico Paolo Maldini in una recente intervista, l'arrivo del portiere colombiano classe 1998 sarà l'unico nella fila rossonere per questa finestra trasferimenti. L'estate prossima, però, il Diavolo metterà a segno più di un colpo.