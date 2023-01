Lecce-Milan, attaccanti contro: Giroud il presente, Colombo il futuro

In Lecce-Milan di oggi pomeriggio allo stadio 'Via del Mare' si affronteranno Olivier Giroud e Lorenzo Colombo. Questi può tornare in estate

Daniele Triolo

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Lecce-Milan: sfida a distanza tra Olivier Giroud e Lorenzo Colombo, rispettivamente centravanti dei rossoneri di Stefano Pioli e dei salentini di Marco Baroni. Il confronto diretto, in occasione della partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023, è anche importante ai fini di un comune futuro in maglia rossonera.

Lecce-Milan, Colombo vs Giroud al 'Via del Mare' — Già, perché, oggi, in Lecce-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli si affiderà a Giroud, classe 1986, tornato un po' stanco dai Mondiali, ma pur sempre autore di 9 gol nella prima parte della stagione prima della pausa per la rassegna iridata in Qatar. Ma per il futuro il Diavolo potrebbe contare anche su Colombo, classe 2002, autore di 4 reti finora con i giallorossi, cresciuto al 'Vismara' e in prestito al Lecce.

Giroud giocherà titolare in Lecce-Milan anche per mancanza di alternative. Divock Origi è appena tornato dopo un mese dall'ultimo infortunio muscolare, mentre Ante Rebić e Zlatan Ibrahimović sono ancora fuori causa. C'è bisogno come il pane dei suoi gol, in attesa che il club rossonero lo convochi in sede per apporre la firma sul contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per un'ulteriore stagione.

A fine stagione il Milan può riportare a casa il classe 2002 — Il bomber di Chambéry 'rischia' di trovarsi, come compagno di squadra nell'annata 2023-2024, proprio il centravanti della squadra pugliese. La scorsa estate il Diavolo lo ha ceduto al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma ha mantenuto il diritto di contro-riscatto perché non ha mai avuto intenzione di perdere il controllo sul cartellino del giovane centravanti. Il quale, dopo le esperienze con Cremonese e Spal poco edificanti, sta esplodendo in Salento.

Paolo Maldini lo stima molto, Pioli ha dichiarato di seguirne i progressi. 'Tuttosport' oggi in edicola, dunque, non si stupisce se, nella prossima stagione, Colombo fosse la principale alternativa di Giroud nel ruolo di centravanti del Diavolo.