Milan, Pioli su Colombo: “Sta dimostrando grandi miglioramenti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. Uno dei temi toccati dall'allenatore del Diavolo è stato, come prevedibile, il match di domani e in modo particolare l'avversario. Tra i salentini, inoltre, milita un ragazzo di proprietà del club di via Aldo Rossi, Lorenzo Colombo, per cui Pioli ha usato parole al miele. Di seguito le sue parole.