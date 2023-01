Lecce-Milan, Colombo osservato speciale: può tornare in estate

Lorenzo Colombo, centravanti del Milan in prestito al Lecce, sta facendo bene in Salento. A fine stagione sarà di nuovo a Milanello? Il punto

Daniele Triolo

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Lecce-Milan: partita speciale per Lorenzo Colombo, quella della 18^ giornata della Serie A 2022-2023. Il giovane centravanti dei giallorossi di Marco Baroni, infatti, affronterà la squadra del suo cuore e dei suoi sogni. Quella squadra che, da inizio stagione, tiene gli occhi su di lui e che a maggior ragione lo farà oggi in Salento.

Colombo, nato a Vimercate nel 2002, è cresciuto nel vivaio del Milan. Il Diavolo lo ha ceduto la scorsa estate al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. I rossoneri, però, hanno mantenuto un diritto di contro-riscatto (fissato, questo, a 3,5 milioni di euro) nei confronti del club giallorosso. Segno che credono nelle sue qualità.

Lecce-Milan, Colombo promette scintille — E ora che il ragazzo, che già si era fatto le ossa in Serie B con Cremonese e Spal, si è messo a segnare a raffica in Serie A, in casa rossonera si sta concretamente pensando al suo ritorno nella stagione 2023-2024. Nell'annata 2020-2021, come si ricorderà, ha condiviso lo spogliatoio con Zlatan Ibrahimović, dal quale ha imparato tanto - in campo quanto nella vita - nonostante la breve esperienza.

L'assenza di Ibra, tra l'altro, segnò una parentesi importante di Colombo al Milan. Con il fuoriclasse svedese bloccato dal CoVid, toccò proprio al giovanissimo centravanti italiano scendere in campo dall'inizio in occasione di Milan-Bodø/Glimt, turno preliminare di Europa League. Colombo non tradì le attese, firmando la terza rete del Diavolo.

Colombo, adesso, è cresciuto, è maturato ed arriva a questo Lecce-Milan con quattro gol nel massimo campionato, contro Napoli, Udinese, Sampdoria e Lazio. Reti pesanti, che hanno fruttato ben otto punti ai salentini. Nell'anti-vigilia del match ha ammesso come "a livello personale questa partita mi pesa e ci tengo a far bene come in tutte le altre".

Tiene al Milan: se segnerà ai rossoneri non esulterà — In cuor suo, secondo il 'CorSport', Colombo spera di fare un gol in Lecce-Milan. Magari senza esultare, ma compiendo il proprio dovere con professionalità. "Ho saputo affrontare le difficoltà dei primi mesi, ho conosciuto l’ambiente e quando mi è diventato più familiare c’è stata questa svolta. Il mister ha sempre creduto in me. E’ una fortuna trovare persone come lui nel mondo del calcio".

Baroni, alla vigilia di Lecce-Milan, ha punzecchiato Colombo in conferenza stampa. Come si fa, però, con i cavalli di razza. "Con la testa si deve sempre andare oltre la squadra nella quale si è cresciuti e oltre gli elogi. Colombo deve andare forte e dimostrare all'avversario che potrebbe meritare di tornare a casa. Ma deve stare sereno e portarsi addosso l'entusiasmo che lo sprona a stringere i denti e lottare anche con le avversità". Si preannuncia un pomeriggio speciale per il ragazzo di Vimercate.