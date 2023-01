Lecce-Milan, le curiosità sulla gara del Via del Mare | Serie A News

Le curiosità su Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023. Tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di oggi alle 18:00

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) "I rossoneri fanno tappa al Via del Mare per ritrovare il successo in campionato dopo il pari casalingo contro la Roma. In mezzo, il ko in Coppa Italia contro il Torino. Il Lecce di Baroni è invece reduce da una vittoria - 2-1 sulla Lazio - e un pari, 0-0 a La Spezia, nei primi due incontri del 2023, e tra le mura amiche ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Alla vigilia del match, ecco alcune curiosità su Lecce-Milan, valida per la 18ª giornata di Serie A.

LIETI RICORDI — Nella storia ci sono state sette partite in cui una squadra è riuscita a vincere nonostante uno svantaggio di tre reti: in una di queste occasioni, il Milan rimontò da 0-3 a 4-3 contro il Lecce nell'ottobre 2011, grazie alla tripletta di Boateng e alla rete di Yepes. Tra i protagonisti attuali, Simon Kjær ha segnato uno dei suoi cinque gol in Serie A contro il Lecce, nel marzo 2009 con la maglia del Palermo - anche Rebić e Leão hanno trovato il gol nella competizione contro i pugliesi, nella sfida più recente del giugno 2020.

GOL IN ABBONDANZA — Le ultime due partite tra Lecce e Milan al Via del Mare hanno prodotto un totale di 12 reti, sei di media a partita - e in entrambe i rossoneri hanno realizzato quattro marcature. Con le reti di Kalulu e Pobega nell'ultimo turno, il Milan ha raggiunto quota 13 marcatori stagionali in questo campionato: nessuna squadra ne conta di più (record condiviso con Inter e Napoli).

MOVIMENTI E INTERDIZIONE — Theo Hernández (3273) e Rafael Leão (2964) sono i due giocatori della Serie A 2022/23 che hanno percorso più metri con movimenti palla al piede - il primo tra le fila del Lecce è Lameck Banda (1920). Solamente Lucas Martínez Quarta (48) ha effettuato più contrasti di Fikayo Tomori (43) tra i difensori nella competizione - Ismaël Bennacer (136) è invece alle spalle del solo Walace tra i centrocampisti per palloni recuperati.

BILANCIO POSITIVO — La sfida di sabato sarà il confronto numero 33 in Serie A tra Lecce e Milan: rossoneri ampiamente avanti nel bilancio grazie a 19 successi contro i due dei pugliesi - completano il quadro nel massimo campionato 11 pareggi. I due (su 32) successi del Lecce contro il Milan valgono una percentuale di vittorie del 6.3%, la seconda più bassa tra le squadre affrontate almeno 10 volte nella competizione. Il Milan è imbattuto da otto incontri di Serie A contro i salentini (5V, 3N). Inoltre, il punteggio più frequente tra queste due squadre in massima serie è il 2-0 per il Milan, finale di cinque incontri - l'ultimo risale all'11 marzo 2012, firmato dalle reti di Nocerino e Ibrahimović.

POTENZIALE OFFENSIVO — Con l'assist per la rete di Pobega contro la Roma, Rafael Leão ha ora preso parte a 12 gol in questa Serie A (sette centri, cinque passaggi vincenti), record nel campionato in corso al pari di Osimhen. Il portoghese è inoltre il secondo giocatore per numero di partecipazioni al tiro (81), e per legni colpiti (3), in entrambi i casi dietro Deulofeu. Olivier Giroud ha giocato finora quattro partite nel massimo campionato italiano contro formazioni neopromosse, senza mai trovare il gol: tuttavia l'attaccante francese ha servito due assist (uno con l'Empoli nel dicembre 2021 e uno con la Salernitana nel febbraio 2022). Brahim Díaz ha iniziato quattro sequenze su azione terminate con un gol della sua squadra in questa Serie A: solamente Piotr Zieliński del Napoli ne conta di più fin qui (cinque)". Virdis su Giroud, Colombo e non solo: la sua visione di Lecce-Milan >>>