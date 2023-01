Milan, ecco il programma della squadra dopo la partita di Lecce

Dopo la partita di Lecce il Milan non farà rientro a Milano. Inizia, infatti, la lunga trasferta in vista della finale di Supercoppa Italiana

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, dopo la partita di Lecce, il Milan tornerà brevemente in hotel per poi rimettersi in viaggio nella notte verso l’Arabia Saudita. Qui, già da domenica, la squadra inizierà il lavoro sul campo dell’Al-Hilal in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter.