Lecce-Milan, Pioli avvisa: “Scudetto? Ricordatevi come abbiamo vinto”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan in conferenza stampa ieri a Milanello. Ecco le sue dichiarazioni più importanti

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Lecce-Milan. La partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 è in programma oggi pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Via del Mare'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Lecce-Milan, così Pioli alla vigilia della partita — Pioli, alla vigilia di Lecce-Milan, ha spiegato perché ha ritenuto opportuno un mini ritiro a Milanello subito dopo l'eliminazione della Coppa Italia, arrivata a 'San Siro' per mano di un Torino ridotto in dieci uomini. «La notte a Milanello è nata da una mia esigenza. Faccio fatica ad aspettare il giorno dopo quando c'è qualcosa che non va. Ho preferito parlare subito con i miei per spiegare cosa fare meglio e per far riposare bene tutti», ha raccontato Pioli.

Il tecnico del Diavolo, poi, ha un appello particolare per i suoi giocatori. «Dobbiamo alzare il livello delle nostre prestazioni dal punto di vista della qualità tecnica e delle scelte di gioco». Bisognerà fare attenzione, però, alla qualità degli avversari. I salentini di Marco Baroni, infatti, sono avversari temibili, soprattutto tra le mura amiche. «Sarà una partita molto difficile perché loro attraversano un momento in cui hanno molta fiducia, stanno bene in campo, mentalmente e fisicamente».

Pioli, alla vigilia di Lecce-Milan, ha anche parlato del giovane Lorenzo Colombo, prodotto del vivaio rossonero e, attualmente, in prestito con diritto di riscatto ai giallorossi. «Sta facendo molto bene, è giovane ma sta migliorando tanto e il Milan lo sta seguendo con grande attenzione».

Diavolo prima a Lecce, poi in finale di Supercoppa — Questi saranno giorni caldi per il Diavolo, impegnato prima a Lecce, poi in finale di Supercoppa Italiana a Riyad (Arabia Saudita) contro l'Inter. Il Milan di Pioli è nel mirino della stampa per alcune prestazioni non proprio edificanti e il tecnico rossonero ne è consapevole.

«Credo sia abbastanza normale che ci sia un occhio più critico nei nostri confronti, abbiamo vinto lo Scudetto e mostrato le nostre qualità. Siamo noi stessi a voler migliorare: per le ultime prestazioni le critiche sono giuste. La stagione è ancora lunga e il campionato non finisce dopo questa giornata. La Supercoppa è un obiettivo molto importante ed è un discorso a parte rispetto al campionato. Non dimentichiamoci come abbiamo vinto lo Scudetto l'anno scorso, rimontando tanti punti da febbraio».

Bisogna ritrovare le giuste motivazioni — Si tratta, 'semplicemente', di motivazioni e questo Pioli lo sa bene. Così prima di Lecce-Milan. «I grandi obiettivi si raggiungono attraverso piccoli passaggi: dopo il pareggio contro la Roma abbiamo appeso nello spogliatoio la classifica del girone d'andata della stagione scorsa, chiuso a 42 punti».

Chiosa, poi, con il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer fino al 30 giugno 2027. Una mossa, quella della società, che ha trovato il pieno consenso dell'allenatore emiliano. «Felicissimo per lui, si è meritato il contratto che il club gli ha fatto. È molto ambizioso e accompagna questa ambizione con l'umiltà di chi sa che deve e vuole ancora migliorare».