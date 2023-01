Lecce-Milan, le probabili formazioni: Pioli senza Tonali rimedia così

Le probabili formazioni di Lecce-Milan, partita del 18° turno della Serie A 2022-2023. Le possibili scelte di Marco Baroni e Stefano Pioli

Le probabili formazioni di Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma oggi pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Via del Mare', secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

QUI LECCE - Il tecnico giallorosso, Marco Baroni, recupera (per la panchina) l'attaccante Assan Ceesay e, a centrocampo, ha risolto il dubbio tra Joan González e Youssef Maleh. Gioca l'ex canterano del Barcellona, tra l'altro obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Davanti, spazio al bomber Lorenzo Colombo, ex della partita.

QUI MILAN - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, conferma il rumeno Ciprian Tătărușanu in porta al posto dell'indisponibile Mike Maignan e sopperisce, a centrocampo, all'assenza dello squalificato Sandro Tonali gettando nella mischia, dal 1', il giovane belga Aster Vranckx al fianco di Ismaël Bennacer. Recuperati Simon Kjær e Divock Origi, in panchina come Charles De Ketelaere.

Vediamo insieme, dunque, le probabili formazioni di Lecce-Milan di questo pomeriggio allo stadio 'Via del Mare'.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, J. González; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Lemmens, Pezzella, Tuia, Askildsen, Bistrović, Helgason, Maleh, Banda, Ceesay, Listkowski, Oudin, P. Rodríguez, Voelkerling Persson. Allenatore: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, D. Vásquez, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Adli, De Ketelaere, Messias, Lazetić, Origi. Allenatore: Pioli.