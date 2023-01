Virdis: “Spero che Colombo torni bello carico a Milanello in estate”

Pietro Paolo Virdis, ex di Lecce e Milan, ha parlato anche di Lorenzo Colombo, bomber rossonero in prestito ai salentini, in un'intervista

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante di Milan (1984-1989) e Lecce (1989-1991), ha parlato, in esclusiva, a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della partita in programma questo pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Via del Mare' tra giallorossi e rossoneri.