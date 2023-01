Lecce-Milan, arbitra Orsato: i precedenti con giallorossi e rossoneri

Sarà Daniele Orsato , classe 1975 , della sezione A.I.A. di Schio (VI) ad arbitrare Lecce-Milan , partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma oggi pomeriggio, alle ore 18:00 , allo stadio 'Via del Mare'.

Lecce-Milan, ecco com'è andato Orsato nel passato

Orsato, in carriera, ha già diretto il Lecce in 11 partite. Il suo 'score' con i giallorossi è di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo incrocio del direttore di gara veneto con i salentini risale all'11 dicembre 2021, in Serie B: la partita, Pisa-Lecce 1-0.