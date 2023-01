Lecce-Milan, Vranckx: “Vogliamo i tre punti. Io spero di giocare sempre più”

Aster Vranckx, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Via del Mare'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Prepariamo tutte le partite per vincere, vogliamo i tre punti. Sto prendendo sempre più spazio e minuti e dimostrare quanto valgo, spero di giocare sempre di più". Ecco come e dove vedere Lecce-Milan in tv o in diretta streaming >>>