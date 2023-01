Tutto su Lecce-Milan. Ibrahimovic, rientro più lontano. Sul mercato…

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 14 gennaio 2023. Oggi pomeriggio, infatti, i rossoneri saranno di nuovo in campo per la 18^ giornata della Serie A 2022-2023: l'obiettivo è quello di ripartire dopo le ultime due prestazioni contro Roma in campionato e Torino in Coppa Italia. Ma non è tutto. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.