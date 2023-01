Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Napoli asfalta la Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 14 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 14 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo clamoroso, 5-1, del Napoli di Luciano Spalletti sulla Juventus di Massimiliano Allegri. Fuga da Scudetto per gli azzurri, ora a +10 sui bianconeri. Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia fanno a pezzi la retroguardia ospite per la gioia del Presidente Aurelio De Laurentiis. Si parla, poi, del rimpianto Inter su Paulo Dybala. La 'rosea' spiega perché non aver preso la 'Joya', oggi leader tecnico della Roma, è stato un errore del calciomercato estivo nerazzurro. Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan sarà di scena a Lecce: il tecnico rossonero, Stefano Pioli, si affiderà, in attacco, ad Olivier Giroud. A quanto pare, però, Zlatan Ibrahimović avrebbe altri problemi che ne impediscono il rientro in campo. Chiosa con le nozze di Ronaldo Il Fenomeno e con i dubbi sull'età di Youssufa Moukoko del Borussia Dortmund: sembra abbia 4 anni in più di quanto riportano i documenti ufficiali.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 14 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il Napoli stellare di Luciano Spalletti, che rifila un sonoro quanto pesante 5-1 alla Juventus nella sfida Scudetto dello stadio 'Diego Armando Maradona'. Impressionante prova di forza della capolista, che demolisce un avversario che veniva da 8 vittorie di fila e che non prendeva mai gol. Netto 5-1 degli azzurri con Victor Osimhen autore di una doppietta. Milan e Inter, che oggi saranno di scena a Lecce (ore 18:00) e a 'San Siro' contro l'Hellas Verona (ore 20:45), tenteranno sorpasso e aggancio alla squadra di Massimiliano Allegri. I protagonisti potrebbero essere Olivier Giroud ed Edin Džeko. Il tutto, nell'attesa del derby di mercoledì sera a Riyad (Arabia Saudita), valido per la finale di Supercoppa Italiana. Alla Roma, intanto, scoppia il caso Nicolò Zaniolo. I tifosi giallorossi lo fischiano, José Mourinho lo difende, il club congela il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 14 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, non può far altro che parlare del Napoli spettacolo di Luciano Spalletti. Nell'anticipo, infatti, della 18^ giornata della Serie A 2022-2023, gli azzurri spazzano via la Juventus con un perentorio 5-1 tra le mura amiche dello stadio 'Diego Armando Maradona'. Per il quotidiano torinese, la prestazione dei bianconeri è "un'altra vergogna". Esaltanti Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, mentre, nella retroguardia della formazione di Massimiliano Allegri, il brasiliano Gleison Bremer non ne ha indovinata una. Si passa, poi, a parlare del calciomercato del Torino: arriverà M'Bala Nzola, attaccante dello Spezia, ma soltanto la prossima estate. Per concludere, spazio alle altre partite di campionato, con Lecce-Milan (ore 18:00) e Inter-Verona (ore 20:45), propedeutiche alla finale di Supercoppa Italiana di mercoledì prossimo in Arabia Saudita.