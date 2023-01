Milan, a Lecce prova d’appello per Pioli e per i senatori rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli dovrà fare bottino pieno a Lecce per poi avvicinarsi alla finale di Supercoppa contro l'Inter con un morale diverso

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato un approfondimento al Milan di Stefano Pioli che, questo pomeriggio, giocherà a Lecce in casa della temibile squadra di Marco Baroni, in una partita valida per la 18^ giornata della Serie A 2022-2023. Sul volo per Brindisi sono saliti anche Devis Vásquez (prima convocazione per lui), oltre a Simon Kjær, Divock Origi e Ante Rebić.

I primi due, il difensore centrale danese e l'attaccante belga, pronti per la gara contro i giallorossi; l'attaccante croato, invece, proverà a recuperare per la finale di Supercoppa Italiana di mercoledì prossimo a Riyad (Arabia Saudita). Il Diavolo, infatti, dalla Puglia si trasferirà direttamente in Arabia, senza passare nuovamente per Milano.

Lecce-Milan, per Pioli e il Diavolo occasione di riscatto — In Lecce-Milan, intanto, la squadra di Pioli avrà l'opportunità per invertire la rotta presa nelle ultime due prestazioni, contro Roma (2-2) in campionato e Torino (0-1) in Coppa Italia. I rossoneri devono rialzare la testa al più presto. Con la sconfitta della Juventus in casa del Napoli hanno la possibilità di riprendersi, intanto, il secondo posto in solitaria in classifica. Poi si penserà all'Inter.

Per Lecce-Milan, dunque, Pioli schiererà in campo i senatori, i titolari (al netto degli infortuni). Unico cambio, Aster Vranckx, che rileverà lo squalificato Sandro Tonali. E c'è un ballottaggio tra Charles De Ketelaere e Brahim Díaz. Pioli, infatti, potrebbe alla fine optare per preservare il fantasista andaluso per il derby.

In Salento con la squadra anche l'A.D. Furlani — La certezza è che il Milan vuole tornare a correre. Lo stimolo, ha rivelato Pioli in conferenza stampa, deve essere quello di girare a oltre 42 punti alla fine di questo girone di andata in campionato e di alzare un trofeo. Lecce-Milan, però, promette tanti spunti: dalla presenza, insieme a Paolo Maldini e Frederic Massara, del nuovo amministratore delegato Giorgio Furlani alla voglia di Olivier Giroud di ritornare a fare gol decisivi.

Il tutto mentre, sul mercato, non si dovrebbero registrare nuovi arrivi. Ma altri rinnovi sì. Dopo quello di Ismaël Bennacer, festeggiato da Pioli nella conferenza stampa della vigilia di Lecce-Milan, in arrivo quelli dello stesso Giroud e di Rafael Leão. Per un Milan che intende aprire un ciclo vincente, mica male. Prima, però, ci sarà da vincere contro Lecce e Inter: il riscatto del Diavolo è dietro l'angolo, basta volerlo davvero. Virdis su Giroud, Colombo e non solo: la sua visione di Lecce-Milan >>>