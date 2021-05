Atalanta-Milan 0-2: i rossoneri tornano in Champions League | LIVE NEWS

Alle ore 20:45 si giocherà Atalanta-Milan. Segui con noi l'avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli all'ultima partita della stagione

ATALANTA 0-2 MILAN

22:49 - 23 mag Fischio finale! Milan in Champions League! 90+3' 22:47 - 23 mag GOOOL DI KESSIE!!! - Altro rigore impeccabile e partita chiusa! 90+2' 22:44 - 23 mag Ammonito Dalot. 90+2' 22:41 - 23 mag Espulso De Roon. 22:40 - 23 mag Calcio di rigore per il Milan! 90' 22:39 - 23 mag Segnalati 4 minuti di recupero. 87' 22:35 - 23 mag Per l'Atalanta: dentro Miranchuk e Palomino per Freuler e Toloi. 86' 22:34 - 23 mag Ammonito Toloi. 83' 22:31 - 23 mag Tiro di Muriel che calcia di prima dal limite, palla altissima. 82' 22:30 - 23 mag Ammonito Mandzukic. 80' 22:28 - 23 mag Per l'Atalanta: dentro Pasalic per Maehle. 79' 22:27 - 23 mag Dentro Mandzukic e Dalot per Leao e Saelemaekers. 72' 22:20 - 23 mag Botta di Muriel dal limite che sfiora l'incrocio dei pali. Brivido. 70' 22:19 - 23 mag Ammonito De Roon. 69' 22:19 - 23 mag Incredibile occasione per il Milan! Meite arriva al limite e serve Leao in profondità, scavetto sul portiere e palo pieno! 68' 22:16 - 23 mag Calabria sbaglia il cross, che diventa un tiro col portiere fuori dai pali, ma la palla è alta. 66' 22:14 - 23 mag Ancora Malinovskyi calcia dal limite, palla rasoterra e centrale: blocca Donnarumma. 65' 22:13 - 23 mag Altro tiro dell'Atalanta con Malinovskyi che calcia dal centrosinistra, palla abbondantemente fuori. 62' 22:10 - 23 mag Muriel su punizione dalla trequarti calcia alto di poco sopra la traversa. 61' 22:09 - 23 mag Dentro Krunic e Meite per Brahim e Bennacer. 60' 22:08 - 23 mag Tiro dalla lunga distanza dell'Atalanta, respinto ancora. 59' 22:07 - 23 mag Cross dalla sinistra dell'Atalanta, palla che si alza dopo una deviazione e Gigio blocca. 57ì 22:06 - 23 mag Clamorosa occasione bergamasca con Zapata che dal centrodestra al limite dell'area piccola calcia in diagonale e sfiora il palo. 57' 22:05 - 23 mag Tiro dal limite dell'Atalanta respinto dal muro rossonero. 49' 21:58 - 23 mag Serie di rimpalli nell'area del Milan. Alla fine è rinvio dal fondo. 47' 21:56 - 23 mag Ammonito Freuler. 45' 21:54 - 23 mag Per l'Atalanta: dentro Muriel per Pessina. 21:53 - 23 mag Inizia il secondo tempo. PRIMO TEMPO 21:39 - 23 mag Una prima frazione ordinata, con le due squadre che faticano a creare pericoli. Il Milan si chiude e cerca il lancio lungo per Leao, ma non riesce mai a farsi vedere davanti. La difesa si chiude. Sul finire del primo tempo, galoppata di Theo a sinistra, che entra in area e viene atterrato: rigore. Kessie dagli undici metri non sbaglia. 21:35 - 23 mag Finisce il primo tempo. 45' 21:34 - 23 mag Segnalato un minuto di recupero. 44' 21:32 - 23 mag Ammonito Gasperini. 43' 21:31 - 23 mag GOOOL DI KESSIE!!! - Rigore perfetto. Palla all'angolino alla destra del portiere. 21:28 - 23 mag Calcio di rigore per il Milan! 20' 21:08 - 23 mag Colpo di testa di Djimsiti su calcio di punizione, palla alta. 16' 21:04 - 23 mag Brahim si invola verso l'area avversaria, ma non calcia: prova l'assist a Calhanoglu, che però è chiuso. 13' 21:01 - 23 mag Tiro di Malinovskyi da posizione pericolosa: palla alta. 9' 20:58 - 23 mag Theo arriva al cross da sinistra, deviazione del difensore bloccata da Gollini. 4' 20:52 - 23 mag Prima occasione per il Milan! Lancio lungo per Leao che spizza all'indietro per Saelemaekers. Tiro dal limite che finisce alto. 20:48 - 23 mag Calcio d'inizio di Atalanta-Milan: primo pallone giocato dai rossoneri.

Obiettivo raggiunto! Il Milan è in Champions League!!! Una vittoria di cuore, di carattere, di strategia. Una vittoria di squadra! Due tempi rannicchiati nella propria area di rigore e poi due zampate su calcio di rigore con Kessie. Migliore in campo per distacco. Una prestazione maiuscola. L'Atalanta attacca, ma non crea mai veri pericoli. Dopo sette anni, il Milan è di nuovo in Champions League!

Formazione ufficiale Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Çalhanoğlu; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali, D. Maldini, Mandžukić. Allenatore: Pioli.

