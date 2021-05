Atalanta-Milan: Ilicic rossonero in caso di qualificazione Champions?

Josip Ilicic dovrebbe partire dalla panchina in Atalanta-Milan. Nella prossima stagione potrebbe lasciare i nerazzurri per il Diavolo

Questa sera si disputerà Atalanta-Milan, ultima giornata di Serie A e Josip Ilicic, trequartista sloveno classe 1988, dovrebbe partire dalla panchina per la 'Dea' di Gian Piero Gasperini. Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha spiegato, però, che in caso di qualificazione dei rossoneri alla Champions League, proprio Ilicic potrebbe essere il primo rinforzo per Stefano Pioli.

Ilicic è reduce da una stagione difficile. Quella scorsa, fantastica nei numeri (21 gol in 34 partite, con il poker rifilato in Champions League in casa del Valencia), si era stoppata sul più bello per la pandemia da coronavirus. Periodo in cui, un anno fa durante il lockdown, l'ex Palermo e Fiorentina ha accusato dei problemi personali importanti.

Quell'Ilicic del 2019-2020, a Bergamo, non si è più visto. Da qui, i tanti 'rumors' su un addio all'Atalanta a fine anno, visto, oltretutto, che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022. L'ingaggio dello sloveno (1,8 milioni di euro) è sostenibile per le casse rossonere e dunque se i nerazzurri lo libereranno a costo zero o poco più, il Milan sarebbe pronto a prendere Ilicic qualora si qualificasse per la prossima Champions.

Ilicic avrebbe il pregio di ricoprire due ruoli nel 4-2-3-1 di Pioli: trequartista (visto che è incerto anche il futuro di Hakan Calhanoglu) ed esterno destro a piede invertito, dove andrebbe a bilanciare, dunque, la sempre più probabile partenza di Samu Castillejo.