Atalanta e Milan, ottima percentuale per tiri nello specchio: i numeri

Manca sempre meno per Atalanta-Milan, match valido per la 38^ giornata di Serie A. Entrambe le formazioni possono contare su un dato molto positivo che le colloca sul podio di una speciale classifica. Milan (50.25%) e Atalanta (50%), infatti, sono due delle tre formazioni con la miglior percentuale di tiri nello specchio nel campionato in corso, secondo in questa graduatoria il Genoa (50.21%). Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming