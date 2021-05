Atalanta-Milan, i precedenti tra le due squadre | Serie A News

Quello di stasera sarà il 120° confronto tra Atalanta e Milan. Ecco come sono andati i precedenti incroci tra le due squadre

Questa sera, alle ore 20:45, si giocherà Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. In attesa del match, che determinerà il destino europeo dei ragazzi di Stefano Pioli, c'è qualche curiosità da scoprire. Per esempio, quello di stasera sarà il 120° confronto tra Atalanta e Milan nella massima serie: il bilancio è a favore dei rossoneri (51 vittorie). Completano lo 'score' 43 pareggi e 25 successi nerazzurri. Ecco dove e come vedere Atalanta-Milan in tv e in streaming >>>